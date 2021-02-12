Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии

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Главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко предположил, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение он выразил на круглом столе "Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества".

"Как мы сейчас наблюдаем, в частности, в Москве, в нашей больнице, что количество госпитализированных пациентов уменьшается. Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция", – заявил Вечорко.

Тем не менее врач отметил, что в России ситуация может складываться по двум сценариям, один из которых более вероятный – окончание пандемии. Он добавил, что второй сценарий означает противоположную ситуацию, когда речь будет идти о борьбе с пандемией.

"Второй сценарий, который не совсем к нам подходит, – это то, что пандемия продолжится. Здесь востребованы и перспективны будут исследования: по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения", – добавил главврач.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что новый всплеск заболеваний коронавирусом в России придется на весну. Он подчеркнул, что рост выявленных случаев может быть зафиксирован из-за сниженного иммунитета у населения на фоне весеннего авитаминоза. По его словам, в таком состоянии люди становятся более восприимчивы к вирусу.

