Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко предположил, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение он выразил на круглом столе "Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества".
"Как мы сейчас наблюдаем, в частности, в Москве, в нашей больнице, что количество госпитализированных пациентов уменьшается. Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция", – заявил Вечорко.
Тем не менее врач отметил, что в России ситуация может складываться по двум сценариям, один из которых более вероятный – окончание пандемии. Он добавил, что второй сценарий означает противоположную ситуацию, когда речь будет идти о борьбе с пандемией.
"Второй сценарий, который не совсем к нам подходит, – это то, что пандемия продолжится. Здесь востребованы и перспективны будут исследования: по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения", – добавил главврач.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, что новый всплеск заболеваний коронавирусом в России придется на весну. Он подчеркнул, что рост выявленных случаев может быть зафиксирован из-за сниженного иммунитета у населения на фоне весеннего авитаминоза. По его словам, в таком состоянии люди становятся более восприимчивы к вирусу.
В Москве зафиксировано 2 139 случаев коронавируса за сутки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: