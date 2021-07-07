Переболевшие COVID-19 получат приоритет при направлении на углубленную диспансеризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Перенесшие коронавирус граждане получат приоритет при направлении на углубленную диспансеризацию. Порядок утвердил Минздрав России, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", – говорится в сообщении.
Ранее Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.
По его словам, переболевшим будут приходить приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли им помощь или даже госпитализация.
Также министр здравоохранения рассказал, что в России создают генетические профили пациентов, начиная с новорожденных. По его словам, в цифровом генетическом паспорте будет информация о геномном секвенировании.
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