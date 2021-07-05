Подготовлена партия вакцины от COVID-19 для вакцинации иностранных студентов

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В России уже подготовлена первая партия вакцины против коронавируса для иностранных студентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе поездки в Екатеринбург.

По его словам, она будет направляться на вакцинацию иностранцев, включая студентов.

Ранее Сергей Собянин говорил, что схему вакцинации мигрантов от коронавируса в Москве планируется значительно расширить и упростить. Услуги по вакцинации будет оплачивать работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость процедуры составляет 1 300 рублей на одного сотрудника.

Вакцинация мигрантов началась в пилотном режиме по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.

По данным Сергея Собянина, в Москве иностранные граждане составляют значительный объем работников данной сферы. Так, по его словам, в некоторых заведениях 60% – это и есть мигранты.