Мурашко заявил, что в РФ от коронавируса прививаются до 850 тыс человек в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России от коронавируса ежедневно вакцинируются до 850 тысяч человек.

"Для того чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Еще дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад", – сказал он.

Ранее Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил, что пациенты, перенесшие коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.

По его словам, переболевшим будут приходить приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли им помощь или даже госпитализация.

Также министр здравоохранения рассказал, что в России создают генетические профили пациентов, начиная с новорожденных. По его словам, в цифровом генетическом паспорте будет информация о геномном секвенировании.