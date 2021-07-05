Перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование – Мурашко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пациенты, перенесшие коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.
По его словам, переболевшим будут приходить приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли им помощь или даже госпитализация.
"Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации", – сказал Мурашко.
Министр призвал власти Свердловской области доработать функцию записи на вакцинацию через интернет.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из самых популярных мифов о вакцинации от COVID-19. По его словам, многие пациенты опасаются антитело-зависимого усиления инфекций, которое якобы возникает у привитых граждан.
Он также подчеркнул, что ложную информацию о последствиях вакцинации распространяют представители "околомедицинских кругов" и призвал доверять лишь официальным и проверенным источникам.
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