Мясников призвал запретить слова "иммунитет" и "антитела"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал власти ввести запрет на публичное использование в СМИ слов "иммунитет" и "антитела", поскольку чаще всего их используют люди, которые не знают значения данных терминов.
По его мнению, это приводит к массовому распространению недостоверной информации среди населения.
"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова, как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", – написал Мясников в своем телеграм-канале.
Врач подчеркнул, что неправильное использование этих слов, которое допускают большинство журналистов, искажает смысл важной информации. Причем, по словам Мясникова, публичные ошибки при использовании данных понятий допускают и медики.
Ранее аналитики провели исследование фейков о коронавирусе, составив список распространенных среди россиян недостоверных сведений, слухов и заблуждений об инфекции. Эксперты провели анализ материалов, публиковавшихся в Сети с января 2020 года, и выяснили, что самой популярной темой фейков и слухов является вред вакцин. Например, что прививка может привести к бесплодию.
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