Аналитики составили список популярных фейков о коронавирусе

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Аналитики сервиса "Яндекс.Кью" совместно со специалистами РАНХиГС и НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" провели исследование фейков о коронавирусе, составив список распространенных среди россиян недостоверных сведений, слухов и заблуждений об инфекции.

Эксперты провели анализ материалов, публиковавшихся в Сети с января 2020 года. По его итогам в списке оказались 244 фейка о коронавирусе, которые были воспроизведены в социальных сетях более 6 миллионов раз. В число собранных фейков вошли как новостные публикации, так и различные домыслы, заблуждения и народные рецепты самолечения COVID-19.

Самая популярная тема фейков и слухов – это вред вакцин. Например, что прививка может привести к бесплодию. На втором месте – псевдомедицинские слухи (от коронавируса помогают имбирь, водочные ингаляции и так далее).

Самый популярный в соцсетях фейк за весь период – это история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним.

В числе популярных фейков также оказались истории россиян, которые сообщают что-то из-за рубежа: например, "письмо Полины" из Италии и обращение доктора Колосова, который говорил, что работает за рубежом. По словам аналитиков, "свой человек за границей" пользуется у россиян особым авторитетом.

Фейки, достоверность которых пользователи "Яндекса" проверяли чаще всего, оказались связаны с насущными вопросами: неопасно ли получать посылки из Китая, могут ли уволить за отказ от вакцинации, правда ли, что прививки вызывают бесплодие и другие страшные болезни?

Из народных способов лечения россиян больше всего заинтересовали водочные ингаляции. За ними следуют употребление имбиря и теплого напитка на основе соды и лимона по израильскому рецепту.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ в 2020 году направила 400 требований о блокировке доступа к недостоверной информации, 150 из которых были связаны с фейками о распространении COVID-19. Одними из наиболее популярных фейков оказались псевдодокументальные видео, в которых излагались различные конспирологические теории о коронавирусе.