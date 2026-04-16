Онлайн-акция "Мой памятник Победы" стартовала в Москве

В Москве началась онлайн-акция "Мой памятник Победы". Ее участники смогут рассказать о связанных с великими победами России памятниках, мемориалах и улицах в своих районах.

Как рассказал директор Городского центра профессионального и карьерного развития Евгений Андриенко, для участия нужно выложить на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пост с фотографией или небольшим видеороликом, поставив тег #МойПамятникПобеды. Сделать это можно до 15 мая.

В публикации необходимо написать, где находится объект, кому или чему он посвящен. Также можно добавить свои размышления о важности сохранения исторической памяти или какие-либо факты из прошлого.

Кроме того, разрешается размещать архивные кадры и добавлять информацию о людях, связанных с этим местом. Москвичи могут отмечать своих знакомых, чтобы они тоже поучаствовали.

Акция проходила и в прошлом году. Тогда она получила название "Помним и гордимся". Участвовали в инициативе жители и других городов, например Ростова-на-Дону, Ржева, Коломны. Охват аудитории составил 2,5 миллиона человек.

В 2025-м москвичи делились историями о памятниках "Рабочий и солдат", "Прощание славянки", четырем дивизиям московского народного ополчения 1941–1945 годов. А житель Ростова-на-Дону рассказал о стеле "Освободителям Ростова".

Ранее стало известно, что формат проведения акции "Бессмертный полк" в этом году в регионах будет зависеть от ситуации с безопасностью. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков пояснил, что мероприятие пройдет в очном формате, если будет позволять обстановка. В ином случае акция будет проведена онлайн.