10 апреля, 12:14

Акцию "Бессмертный полк" в 2026 году проведут очно или онлайн

Формат проведения акции "Бессмертный полк" в 2026 году в регионах будет зависеть от ситуации с безопасностью. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он пояснил, что мероприятие пройдет в очном формате, если будет позволять обстановка. В противном случае, акция будет проведена в онлайн-формате для обеспечения безопасности граждан.

"Говоря об исторической памяти и о предстоящем Дне Победы 9 мая, хочу отметить, что у нас, безусловно, есть общая задача – провести его на высоком уровне", – заявил Новиков на заседании итоговой коллегии "Росмолодежи" в Национальном центре "Россия".

Ранее сообщалось, что первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в 2026 году. Там представят разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Она охватит все этапы военных преступлений нацистов.

