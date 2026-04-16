Западноевропейским странам, причастным к выпуску БПЛА для Киева, необходимо внять предостережению России и сделать выводы по недопущению эскалации конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"У них еще есть возможность не открыть ящик Пандоры", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил парламентарий, западному населению следует знать, что безответственная политика их лидеров и элит способна поставить под угрозу их безопасность. Однако, по словам депутата, в этих государствах к власти приходят реваншистские силы, которые направляют деньги народа на поддержание конфликтов.

Он призвал европейцев вернуть своим странам эпоху развития и процветания, а также гарантировать мирное будущее поколениям.

Ранее Минобороны России обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории России. Филиалы украинских компаний расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

Ведомство заявило, что Москва расценивает это как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте.

