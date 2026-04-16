В Истринской больнице помогли женщине с грыжей размером 8 см

В Истринской больнице спасли женщину с опасной грыжей размером 8 сантиметров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Жительница Саратова уже обращалась к врачам в своем городе. Тогда они рекомендовали ей консервативное лечение. Однако во время отпуска в Москве у нее резко начала отказывать правая нога. По советам знакомых она посетила врача-нейрохирурга Николая Карпова в Истринской больнице.

На основе результатов МРТ врач принял решение срочно проводить операцию. Оказалось, что у женщины была секвестрированная грыжа. Из-за длительного воспаления возник спаечный процесс.

"У пациентки при осмотре был выявлен неврологический дефицит, у нее была слабость в стопе и в первом пальце стопы", – рассказал Карпов.

По его словам, без операции она могла бы стать инвалидом. Существовал риск, что стопа не будет работать совсем. Операция длилась почти 2 часа. В первый же день после хирургического вмешательства пациентка смогла ходить. Она перестала хромать и испытывать боли.

На шестой день женщина была выписана в удовлетворительном состоянии. Она поблагодарила хирурга и медицинский персонал за внимательность и проведенную работу.

