01 апреля, 16:46

Общество

Подмосковные врачи удалили мужчине из носа полип размером с финик

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи хирургического отделения Наро-Фоминской больницы удалили мужчине полип из носа размером с финик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В отделение мужчина поступил с жалобой на отсутствие дыхания в правой ноздре носа. Во время обследования у него нашли полип размером 4 на 2,5 сантиметра. Врачи провели пациенту эндоскопическое удаление образования гайморовой пазухи и полости носа.

"Для восстановления дыхания мы выполнили также вазотомию – уменьшение объема нижних носовых раковин и латероконхопексию – инструментальное смещение носовых раковин для увеличения просвета общего носового хода", – отметил врач-оториноларинголог Карен Акопян.

По его словам, теперь воздух будет проходить свободно. Врач подчеркнул, что благодаря эндоскопической технике специалистам удалось снизить травматизацию тканей и выполнить точное вмешательство.

Минздрав добавил, что после операции мужчина смог дышать самостоятельно. В настоящее время он уже выписан из больницы.

Ранее медики больницы имени В. В. Вересаева провели редкую операцию, применив особый метод анестезии, что позволило спасти жизнь пациентке с врожденным пороком сердца.

Принятое решение оказалось нестандартным – грыжу решено было удалять открытым способом, а не лапароскопическим. После операции женщина вернулась домой и ведет обычную жизнь, избавившись от боли.

Первая в России операция по пересадке кистей рук длилась 12 часов

