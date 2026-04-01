Подмосковные врачи удалили мужчине из носа полип размером с финик

Врачи хирургического отделения Наро-Фоминской больницы удалили мужчине полип из носа размером с финик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В отделение мужчина поступил с жалобой на отсутствие дыхания в правой ноздре носа. Во время обследования у него нашли полип размером 4 на 2,5 сантиметра. Врачи провели пациенту эндоскопическое удаление образования гайморовой пазухи и полости носа.

"Для восстановления дыхания мы выполнили также вазотомию – уменьшение объема нижних носовых раковин и латероконхопексию – инструментальное смещение носовых раковин для увеличения просвета общего носового хода", – отметил врач-оториноларинголог Карен Акопян.

По его словам, теперь воздух будет проходить свободно. Врач подчеркнул, что благодаря эндоскопической технике специалистам удалось снизить травматизацию тканей и выполнить точное вмешательство.

Минздрав добавил, что после операции мужчина смог дышать самостоятельно. В настоящее время он уже выписан из больницы.

