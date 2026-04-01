Владимирские врачи спасли зрение девочки после падения льда с крыши дома

Врачи областной больницы Владимира помогли девочке с травмой глаза, которую она получила из-за упавших с крыши дома наледи и снега. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Об инциденте в городе Кольчугино стало известно 20 марта. По данному факту было заведено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

После ЧП у ребенка обнаружили черепно-мозговую травму и сложный перелом в области левой глазницы. Кроме того, один из осколков повредил глазное яблоко.

Врачи хирургического отделения № 1 Областной детской клинической больницы города провели девочке операцию, восстановив костные фрагменты. В результате ребенку удалось спасти зрение.

В настоящее время пациентка остается под наблюдением специалистов. Ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 17-летнего юношу с опасной формой сколиоза. Подросток поступил в медучреждение с диспластическим сколиозом грудопоясничного отдела четвертой степени. Угол деформации его позвоночника достигал 62 градусов. В результате его удалось уменьшить до 7 градусов.



