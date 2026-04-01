Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" впервые стала мамой в 49 лет

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Анна Невская стала мамой первенца в 49 лет. О радостном событии актриса рассказала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"В нашей семье большая радость! У нас родился долгожданный сыночек! Добро пожаловать, Даниил Дмитриевич! Мы очень тебя любим", – написала артистка.

Публикацию телезвезда сопроводила рядом фотографий с младенцем. На одной из них можно увидеть бирку новорожденного, из которой следует, что малыш родился утром 18 марта.

Актриса скрывала свою беременность. В частности, она редко появлялась на светских мероприятиях, а если и приходила, то выбирала в качестве наряда свободную одежду, в которой сложно заметить изменения в фигуре.

Отцом новорожденного стал актер и продюсер Дмитрий Клепацкий, за которого Невская вышла замуж в 2013 году. Актриса признавалась, что благодаря супругу ее жизнь изменилась: она начала вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и больше заботиться о психологическом здоровье.

