01 апреля, 17:53

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" впервые стала мамой в 49 лет

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Анна Невская стала мамой первенца в 49 лет. О радостном событии актриса рассказала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"В нашей семье большая радость! У нас родился долгожданный сыночек! Добро пожаловать, Даниил Дмитриевич! Мы очень тебя любим", – написала артистка.

Публикацию телезвезда сопроводила рядом фотографий с младенцем. На одной из них можно увидеть бирку новорожденного, из которой следует, что малыш родился утром 18 марта.

Актриса скрывала свою беременность. В частности, она редко появлялась на светских мероприятиях, а если и приходила, то выбирала в качестве наряда свободную одежду, в которой сложно заметить изменения в фигуре.

Отцом новорожденного стал актер и продюсер Дмитрий Клепацкий, за которого Невская вышла замуж в 2013 году. Актриса признавалась, что благодаря супругу ее жизнь изменилась: она начала вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и больше заботиться о психологическом здоровье.

Ранее актер Александр Ильин – младший, который прославился благодаря роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Его супруга разместила фотографии, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки. Беременность девушка скрывала, избегая выходов в общество вместе с супругом и не публикуя в соцсетях фотографии.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

