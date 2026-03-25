Актер Александр Ильин – младший стал отцом в третий раз

Актер Александр Ильин – младший, который прославился благодаря роли в сериале "Интерны", стал отцом в третий раз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пост жены артиста Юлии Мартыновой в соцсетях.

Супруга Ильина-младшего разместила фотографии, сделанные в тот момент, когда она ожидала появления на свет девочки.

"Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша", – написала девушка под снимками.

При этом беременность Мартынова скрывала, избегая выходов в общество вместе с супругом и не публикуя в соцсетях фотографии.

Для пары это уже третий ребенок. В марте 2018 года у них родился сын Александр, а в апреле 2021-го на свет появился еще один мальчик, которого супруги назвали Ярослав.

Ранее солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов стал отцом второго сына за полгода. Первого ребенка артисту родила его экс-возлюбленная Влада Морозова – она объявила о своей беременности и расставании с Викторовым в июле 2025 года. Личность матери второго сына не раскрывалась.

