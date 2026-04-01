Путин выразил надежду на участие пророссийских сил в выборах в Армении

Фото: kremlin.ru

Москва хочет, чтобы пророссийские политические силы были задействованы в выборах в Армении, однако решение остается за Ереваном. Об этом заявил Владимир Путин в рамках переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Много политических сил (в Армении. – Прим. ред.), которые настроены пророссийски. Конечно, я скажу вам совершенно откровенно, у нас с вами такой диалог, что мы всегда с вами говорим по-честному и прямо, нам бы очень хотелось бы, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие", – подчеркнул российский лидер.

Однако, по словам главы государства, некоторые из политиков находятся в местах лишения свободы.

Пашинян прибыл в Москву 1 апреля для проведения переговоров с Путиным. Они обсудили текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Путин обратил внимание, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров, когда Армения получает от России ресурс за 177,5 доллара.

Ранее МИД Армении заявлял, что Ереван стремится развивать с Москвой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Ведомство указало, что в 2025 году усилия были направлены как на последовательное углубление отношений с традиционными партнерами, так и на развитие стратегического партнерства по новым направлениям.

