01 апреля, 11:55

Пашинян перед визитом в Москву опубликовал загадочное видео

Фото: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед рабочим визитом в Москву опубликовал в своем телеграм-канале загадочное видео. Он назвал его "Не прослушка 18+3+3".

На видеозаписи политик изображает разговор по мобильному телефону и произносит следующие слова: "Нет, брат, я не могу тебе отдать этих трех, честно говоря, потому что решил этих трех отдать народу. Тех других трех? Тех других трех тоже, честно говоря, решил отдать народу. А остальных 18, честно говоря, тоже решил отдать народу. Ну, в принципе, уже отдано, они идут с путевками в руках. Хорошо, друг, хорошо".

Интернет-пользователи предположили, что видео размещено в контексте предстоящих 7 июня парламентских выборов.

Пашинян приедет в Москву 1 апреля для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Ранее армянский премьер купил онлайн-курс по игре на ударных инструментах. Политик рассказал, что на выбранной им онлайн-платформе работает "очень талантливый" музыкант, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Об этом стало известно после того, как в январе Пашинян сыграл на ударных инструментах во время концерта, организованного им в Ереване. Пашинян выступал в составе своей группы "Варчабенд". Название коллектива состоит из армянского слова "варчапет", означающего "премьер-министр", и английского band – "группа".

