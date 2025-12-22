22 декабря, 13:21Политика
Пашинян снял видео на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Политик прибыл в Северную столицу для того, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ.
На видео, размещенном премьером Армении, представлен вид из окна одной из гостиниц, расположенной на Исаакиевской площади. На фоне играет песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.
"Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех", – подписал кадры Пашинян, добавив значки в виде сердечка и флагов Армении и России.
Ранее Пашинян опубликовал видео, снятое на фоне зданий на Лубянской площади в Москве. На кадрах политик показывает подписчикам сердце. В качестве музыкального сопровождения премьер Армении выбрал песню "Белые розы" группы "Ласковый май".