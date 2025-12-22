Пашинян снял видео на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Видео: телеграм-канал Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Политик прибыл в Северную столицу для того, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ.

На видео, размещенном премьером Армении, представлен вид из окна одной из гостиниц, расположенной на Исаакиевской площади. На фоне играет песня "Дождись" Олега Газманова в исполнении Uma2rman.

"Доброе утро! Хорошего дня, люблю всех", – подписал кадры Пашинян, добавив значки в виде сердечка и флагов Армении и России.

Ранее Пашинян опубликовал видео, снятое на фоне зданий на Лубянской площади в Москве. На кадрах политик показывает подписчикам сердце. В качестве музыкального сопровождения премьер Армении выбрал песню "Белые розы" группы "Ласковый май".

