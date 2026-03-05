ЦБ допустил введение штрафов для банков за затягивание ответов клиентам

Фото: ТАСС/Олег Елков

Центробанк России может ввести штрафы для банков, которые затягивают рассмотрение обращений клиентов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она обратила внимание на рост подобных жалоб, подчеркнув, что люди указывают на отписки вместо ответов по существу. Набиуллина отметила, что если ситуация не изменится, то ЦБ ограничится рекомендациями.

"Но если повторяющиеся нарушения будут, то банки получат предписания, в том числе штрафные. И мы будем раскрывать информацию об этом на нашем сайте, чтобы клиенты знали, где, как, к кому относятся", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ.

Ранее клиенты российских банков рассказали о случаях внезапного изменения условий по действующим ссудам без уведомления и согласия заемщиков. Указывалось, что финансовые организации могут пересчитывать график платежей, увеличивая срок кредита и общую сумму переплаты. Могут корректироваться и другие параметры, в том числе процентная ставка.

Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что за ухудшение условий кредита без согласия заемщика банкам могут грозить штрафы, судебные иски и отзыв лицензии. Он отметил, что банки не имеют права изменять условия без согласия заемщика, это строго контролируется Центробанком.

