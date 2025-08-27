"Известия": власти поддержали повышение штрафов для банков за обман клиентов

Фото: depositphotos/fizkes

Правительство РФ поддержало законопроект о резком повышении штрафов для банков за нарушения прав вкладчиков и заемщиков. Об этом сообщает газета "Известия".

Проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Согласно документу, за такие нарушения, как навязывание допуслуг, ошибки в расчетах полной стоимости кредита и манипуляции при привлечении вкладов банки будут штрафовать на сумму до 0,1% от собственного капитала, но не менее чем на 100 тысяч рублей.

Если нарушение не устранят после предписания Центробанка РФ, то штраф дополнительно увеличится до 1% от капитала, а минимальная сумма штрафа – до 1 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что подобная инициатива продиктована многочисленными жалобами граждан и должна стать ответом на практику, при которой интересы клиентов игнорируются в пользу прибыли. При этом добросовестным банкам бояться нечего, убеждена замглавы проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Алла Храпунова.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете банкам передавать коллекторам долги россиян с просрочкой свыше 60 дней. Главная цель закона – заставить кредитные организации работать с клиентами, когда у тех только начала появляться задолженность.

Согласно пояснительной записке, в России сохраняется широкая практика передачи просроченных задолженностей третьим лицам – коллекторским агентствам. Это зачастую приводит к нарушению прав должников, росту социальной напряженности и ухудшению качества жизни заемщиков.