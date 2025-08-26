Медиков-целевиков в России обяжут платить штраф за отказ отработки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав России предложил обязать студентов-медиков, которые нарушили условия договора о целевом обучении, возмещать ущерб в размере суммы, затраченной на их подготовку, в том числе на меры их поддержки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, министерство предлагает ввести еще и штраф, сумма которого будет в два раза больше размера компенсации.

При этом ведомство хочет распространить данные условия и на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае, если они не выполняют свои обязанности по трудоустройству специалиста или расторгают договор о целевом обучении в одностороннем порядке.

Помимо этого, Минздрав предлагает обязать студентов, поступающих на бюджет по основным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, подписывать договор о целевом обучении.

Комиссия по законопроектной деятельности российского кабмина уже утвердила сформированный министерством законопроект "О внесении изменений в статью 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и Федеральный закон "Об образовании в РФ".

О разработанном Минздравом проекте по введению обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медицинские организации, которые работают по ОМС, стало известно еще в начале года. В ведомстве поясняли, что законопроект призван повысить эффективность системы здравоохранения квалифицированными специалистами, а также усовершенствовать систему их подготовки.

Выпускникам бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей нужно будет отработать минимум три года. Студенты смогут сами выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий. Те, кто обучается по договору целевого обучения, должны будут устроиться в организацию в соответствии с договором.

