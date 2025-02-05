"Коммерсант": Минздрав РФ хочет ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство здравоохранения России предложило сделать обязательной работу по профилю выпускникам бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.

Инициатива Минздрава оформлена как поправки к закону "Об образовании". Если их примут, то выпускникам вузов нужно будет отработать минимум три года в частном или государственном медицинском учреждении. Главное условие – чтобы организация оказывала помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по ОМС. Срок отработки для окончивших колледжи составит два года.

Бюджетники при этом смогут сами выбрать регион и учреждение. Срок на трудоустройство составляет один год после окончания учебного заведения. Если найти подходящую работу не получится, то выпускнику придется компенсировать бюджетные траты на обучение в двойном размере.

Журналисты подсчитали, что такой штраф может составить около 2,5 миллиона рублей. Кроме того, для студентов-целевиков он может быть увеличен вдвое, добавили в СМИ. Также неизвестно, коснутся ли нововведения тех студентов, что уже учатся на бюджете.

Собеседник газеты предположил, что для мониторинга выпускников могут использовать инструменты единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, включая федеральный реестр медорганизаций и федеральный регистр медработников.

Ранее эксперты рассказывали, что 56–60% выпускников 9–11-х классов идут в колледжи, а не в университеты. Одной из причин этого стало отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ при поступлении в колледж, так как туда можно поступить со средним баллом аттестата. Кроме того, обучение в вузах дороже и дольше, резюмировали специалисты.

