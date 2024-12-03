Экономист Ордов: в 2025 году в профессиях сохранится тренд на цифровизацию

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Тренд на цифровизацию сохранится в профессиональной сфере в 2025 году. О требованиях на рынке Москве 24 рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

По словам эксперта, этот вопрос останется актуальным на протяжении не одного года. Он также заметил, что сейчас наибольшие темпы роста показывают именно цифровые компании. Эти организации сильнее всего влияют на формирование основного спроса на рынке труда, предлагая потенциальным сотрудникам высокие зарплаты.

"В этом отношении мы понимаем, что некая дополнительная компетенция цифровая может создать конкурентные преимущества в любой из профессий и привести к более высокому уровню оплаты труда", – подчеркнул Ордов.

Вместе с тем на фоне инфляции и низкого уровня безработицы в стране могут начать расти зарплаты. При этом, по мнению экономиста, эта тенденция будет продвигаться опережающими инфляцию темпами.

Однако под влиянием цифровизации, автоматизации и внедрения чат-ботов и голосовых помощников в 2025 году в России может исчезнуть профессия операторов call-центров, предупредила ранее HR-эксперт Екатерина Зеленкова. По ее мнению, по такому же принципу могут сократить и офисных администраторов, так как бизнес уходил на удаленную работу и цифровые инструменты управления.