Эксперт Зеленкова: операторов call-центров могут сократить в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Операторы call-центров могут исчезнуть в 2025 году под влиянием цифровизации, автоматизации и внедрения чат-ботов и голосовых помощников, предупредила HR-эксперт Екатерина Зеленкова в беседе с "Газетой.ру".

По такому же принципу могут сократить и офисных администраторов, так как бизнес уходил на удаленную работу и цифровые инструменты управления.

"Развитие алгоритмов управления цепочками поставок и автоматизированных систем планирования снижает потребность в традиционных логистах. Уже сегодня крупные компании активно внедряют программные решения для минимизации человеческого фактора", – отметила эксперт.

Под сокращение могут подпасть и менеджеры по продажам массовых товаров. В связи с изменением современных привычек потребителя и роста онлайн-продаж они могут стать невостребованными. Зеленкова напомнила, что раньше личные контакты и переговоры играли важную роль в продажах, однако сейчас их заменили цифровыми алгоритмами.

В следующем году может исчезнуть средний управленческий персонал, например, работники компаний, в которых внедряют гибкие и горизонтальные структуры. Их обязанности будут делегированы линейным руководителям и другим отделам.

"Все большее внимание уделяется мобильности и самостоятельности команд, что снижает потребность в большом числе менеджеров среднего звена", – добавила специалист.

Кроме того, в России, возможно, перестанут существовать сотрудники печатных изданий и традиционных медиа, с которыми конкурируют цифровые платформы, оснащенные цифровыми алгоритмами и нестандартными моделями работы.

Ранее IT-эксперт Владислав Демин сообщил, что искусственный интеллект сможет заменить копирайтеров и личных помощников, которые раньше составляли расписание на день, отправляли письма по электронной почте и даже заказывали доставку еды.

В то же время вместо операторов call-центров сейчас люди используют чат-боты и виртуальных помощников, поэтому эти профессии также в скором времени исчезнут. В будущем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов и переводчиков.