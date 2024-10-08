Экономист Мирзабалаева: ответственность за ошибки при использовании ИИ будут нести люди

Фото: 123RF/peshkova

Ответственность за совершенные при использовании искусственного интеллекта (ИИ) ошибки будут нести люди, заявила в беседе с "Газетой.ру" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, в связи с возможными рисками при использовании ИИ в работе потребуется более высокая квалификация сотрудников.

"Первый риск – ошибки. Во-вторых, важно определить те ниши на рынке труда, которые в перспективе могут образоваться при использовании ИИ и заблаговременно переквалифицировать сегодняшних соискателей рабочих мест и переориентировать на них выпускников школ", – пояснила Мирзабалаева.

Как считает эксперт, технологии ИИ окажут влияние на те рабочие места, которые подвержены автоматизации. Также важно определить сокращение рабочих мест по гендерному признаку, чтобы заранее определить векторы переквалификации, уверена экономист.

Мирзабалаева напомнила, что сейчас ИИ активно используют в медицине, сельском хозяйстве, журналистике, подборе персонала, а также при переводе на другие языки. Помимо этого, ИИ все больше используют в сфере биржевого трейдинга и инвестиций. По мнению эксперта, внедрение ИИ приведет к замене продавцов, переводчиков, рекрутеров, водителей, операторов кол-центров.

В свою очередь, аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что использование нейросетей не уменьшит число рабочих мест. По его мнению, новые технологии смогут помочь сотрудникам лучше выполнять свои обязанности и обеспечат им новые возможности для развития.