IT-специалист Рыбников: внедрение нейросетей в работу не уменьшит количество рабочих мест

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Развитие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) вызывает много вопросов о своем потенциальном влиянии на рынок труда. Некоторые опасаются, что внедрение технологий приведет к сокращению числа рабочих мест, но этого не произойдет, заявил в беседе с RT аспирант, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его мнению, к 2030 году автоматизация затронет до 800 миллионов рабочих мест, однако это не приведет к массовым увольнениям. Новые технологии, наоборот, смогут помочь сотрудникам лучше выполнять свои обязанности и обеспечат им новые возможности для развития, подчеркнул эксперт.

В настоящий момент нейросети главным образом применяются в целях автоматизации рутинных задач. При этом ответственность за основную работу продолжают нести люди.

"Например, ИИ способен анализировать существующий код и предлагать улучшения, что позволяет сократить время на исправление ошибок и повысить качество программного обеспечения. Однако важно понимать, что нейросети не смогут полностью заменить человека в создании сложных и инновационных решений. Хотя они способны генерировать код на основе описаний задач на естественном языке, этот код обычно предназначен для выполнения простых операций или для начального этапа разработки", – поделился своим взглядом специалист.

Он также обратил внимание, что при разработке сложных алгоритмов и программ, которые требуют учета множества факторов и условий, нейросети необходимы дополнительное обучение и настройки. При этом ИИ может столкнуться с трудностями при генерации кода, для создания которого необходимо глубокое понимание предметной области. Такое может произойти не только в сфере IT, подчеркнул Рыбников.

С учетом этих обстоятельств внедрение нейросетей в работу не приведет к уменьшению количества рабочих мест, отметил специалист. Скорее наоборот, этот путь развития будет способствовать возникновению нового класса специалистов и станет стимулом для профессионального роста сотрудников, резюмировал Рыбников.

При этом ИИ сможет заменить копирайтеров и личных помощников, которые составляли расписание на день, отправляли письма по электронной почте и даже заказывали доставку еды, отметил ранее IT-эксперт Владислав Демин. По его мнению, в будущем нейросети также приведут к исчезновению секретарей, бухгалтеров, администраторов и переводчиков.