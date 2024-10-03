IT-эксперт Демин: ИИ заменит копирайтеров и личных помощников в будущем

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Искусственный интеллект сможет заменить копирайтеров и личных помощников, которые раньше составляли расписание на день, отправляли письма по электронной почте и даже заказывали доставку еды. Об этом рассказал IT-эксперт Владислав Демин в беседе с "Газетой.ру".

Вместо операторов call-центров сейчас люди используют чат-боты и виртуальных помощников, поэтому эти профессии также в скором времени исчезнут. В будущем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов и переводчиков.

"Каждый день развиваясь, IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты, тем самым требуя от специалистов постоянного самосовершенствования и адаптации к изменениям", – отметил эксперт.

Современные технологии делают жизнь проще не только для обычных людей, но и для специалистов в области информационных технологий. Однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вопросы, связанные с этикой и безопасностью данных.

С развитием технологий появляются и новые профессии, связанные с их разработкой, внедрением и использованием. Например, профессия AI-тренера, который обучает нейросеть давать правильные и качественные ответы. Из-за развития нейросетей в будущем может стать востребованной профессия юриста, который будет заниматься аспектами использования ИИ, его данных, интеллектуальной собственности и этики.

"Кроме того, набирает популярность профессия инженера-разработчика в сфере интернета вещей, которая появилась благодаря популяризации системы передачи данных между устройствами без участия человека", – рассказал Демин.

Специалист считает незаменимыми навыками в IT-сфере умение критически мыслить, анализировать большие объемы информации, выявлять проблемы и принимать решения на основе данных. Не менее важны программирование, работа с облачными платформами и понимание основ кибербезопасности.

"Производственные мощности будут также расти, и сотрудники, которые знают, как устроено оборудование, а также инженеры ПО станут крайне востребованными", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), он задействован уже в более чем 90 городских проектах Москвы. На столицу приходится более 17,5% от всех отечественных IT-компаний, треть занятых в науке, пятая часть всех вузов страны, 19% несырьевого неэнергетического экспорта, 90% кинопроизводителей и 22% – организаций в креативных индустриях России.