Москва представит разработки Центра ИИ в градостроительстве на международной выставке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва представит разработки Центра искусственного интеллекта (ИИ) в градостроительстве на Международном строительном форуме-выставке 100+ TechnoBuild с 1 по 4 октября в Екатеринбурге, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал mos.ru.

По словам министра, презентационный стенд для демонстрации разработок центра планируется установить в зоне "BIM и цифровые технологии". Москва намерена представить на форуме цифровые решения "Квартирография" и "Цифровой нормоконтроль".

Овчинский обратил внимание, что эти разработки центра с применением ИИ уже активно используются при строительстве.

"Внедрение первого повышает эффективность использования площадей домов на 45%, а "Цифровой нормоконтроль" уменьшает трудозатраты на подготовку, проверку и устранение формальных замечаний при разработке документации, сокращая время исправления на 50%", – пояснил глава ведомства.

"Квартирография" представляет собой сервис, с помощью которого специалисты могут генерировать объемно-планировочные решения для многоквартирных домов, строящихся в столице по программе реновации. Нейросеть учитывает заданные пользователем требования, к которым, например, относятся расположение дома на земельном участке и инсоляция. Также при ее использовании можно задать такие параметры проекта, как типы квартир, площадь и так далее.

Программа "Цифровой нормоконтроль" дает экспертам возможность быстро провести проверку проектной и рабочей документации на соответствие нормативным правилам и требованиям.

В 2024 году форум-выставка 100+ TechnoBuild пройдет в рамках Международной строительной недели. Он будет посвящен различным направлениям строительства, проектирования и развития городов. Ежегодно в данном мероприятии принимают участие крупнейшие представители отрасли, а в деловую программу включаются выступления мировых специалистов.

Между тем Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. На данный момент он задействован уже в более чем 90 городских проектах столицы.