"Московская техническая школа" проведет вебинар по искусственному интеллекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект "Московская техническая школа" (МТШ) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" приглашают сотрудников промышленных предприятий на бесплатный вебинар "Нейронные сети в PyTorch". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

По его словам, применение искусственного интеллекта (ИИ) открывает перед промышленностью новые возможности для роста и инновационного развития. К примеру, благодаря ИИ-инструментам компании могут повысить эффективность и снизить производственные затраты за счет контроля качества с применением компьютерного зрения, точно планировать производство и автоматизировать складские операции.

"Сегодня сотрудники предприятий столицы могут повысить свои компетенции в области ИИ благодаря 38 специализированным курсам "Московской технической школы". Кроме того, МТШ организует различные образовательные спецмероприятия. Так, с 1 по 29 октября состоится вебинар по нейронным сетям, в ходе которого участники освоят технологии их применения и шаги по разработке и обучению моделей", – добавил Гарбузов.

Обучение начнется 1 октября. Онлайн-занятия вебинара рассчитаны на 18 учебных часов, в рамках которых слушатели улучшат навыки в разработке, применении и внедрении ИИ на предприятиях.

Отмечается, что данный курс предназначен для желающих погрузиться в мир машинного обучения и искусственного интеллекта, а также получить практические навыки работы с одной из самых популярных библиотек для глубокого обучения.

По завершении курса участники будут понимать основные концепции и тем самым откроют двери к более сложным темам в области глубокого обучения.

Для того чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию. Она продлится до 11:00 30 сентября.

В столице также состоится обучающий проект "БизнесКап: кофейня с нуля" для тех, кто хотел бы открыть свою кофейню и успешно вести бизнес в этой сфере. Его организовало ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

Кроме того, в Москве начался прием заявок на участие в интенсиве "Маркетплейсы: путь к успеху". Занятия продлятся 1,5 месяца. Новичкам помогут открыть первый онлайн-магазин, а тем, кто уже работает с интернет-площадками, масштабировать свое дело и оптимизировать бизнес-процессы.