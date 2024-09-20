20 сентября, 09:14Общество
Учебные группы для участников "Московского долголетия" открылись в 20 вузах
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Для участников проекта "Московское долголетие" открылись учебные группы в 20 столичных вузах, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, в этом семестре для горожан будет открыто более 200 групп – от живописи до IТ-технологий. Среди вузов – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова и другие.
"Здесь участники проекта могут в полной мере погрузиться в студенческую атмосферу, расширить кругозор и получать знания, которыми делятся ведущие преподаватели", – сказал Филиппов.
Так, в МГУ преподаватели философского и исторического факультетов подготовили авторские циклы лекций. На занятиях "Формула власти: опыт тысячелетий" можно познакомиться с разнообразными формами правления и инструментариями власти. На философском факультете предлагают циклы "История религий России" и "Философия о мире и человеке".
В свою очередь, в Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К. А. Тимирязева горожане смогут получить навыки в области ландшафтного дизайна и земледелия. А в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) можно будет повысить уровень правовой грамотности.
Кроме того, для горожан открыт курс профессиональной переподготовки в "Серебряном университете", в рамках которого доступно 14 программ обучения на базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) и Московского финансово-промышленного университета "Синергия".
Участники проекта получат дипломы наставника по воспитанию и обучению, специалиста по здоровому питанию, а также пройдут различные курсы и получат сертификаты.
Ранее для участников "Московского долголетия" открылась регистрация на новый экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат". Он посвящен истории самой известной пешеходной улице Москвы и тем долгожителям, чьи биография и творчество были связаны с ней.
Экскурсии будут проходить в 10:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Их проводят участники "Московского долголетия", прошедшие обучение в "Серебряном университете" и освоившие новую специальность.
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