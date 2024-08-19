Новый экскурсионный маршрут разработан для участников "Московского долголетия"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Регистрация на новый экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат" началась в проекте "Московское долголетие", передает портал мэра и правительства столицы.

Маршрут посвящен истории самой известной пешеходной улицы города и тем долгожителям, чьи биография и творчество были связаны с ней. Его автором стал писатель и историк Александр Васькин.

В рамках экскурсии гости посетят девять тематических точек, каждая из которых будет связана с биографией писателей, актеров, скульпторов и прочих деятелей. К примеру, можно будет узнать о философе Алексее Лосеве, который до последних дней продолжал передавать знания ученикам.

Экскурсии будут проходить в 10:00 по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. В качестве экскурсоводов выступят участники проекта "Московское долголетие", прошедшие обучение в "Серебряном университете" и освоившие новую профессию.

Всего в 2024 году дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Экскурсоведение" получили 66 студентов "Серебряного университета", рассказала директор института Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета Марина Шалашова.

"Горожане старшего поколения приобрели необходимые навыки – от риторики и психологии до умения обращаться с аудиооборудованием. Но, конечно, самые полезные и запоминающиеся занятия состоялись прямо на улицах Москвы", – добавила она.

По словам Шалашовой, многие из выпускников прошли аккредитацию гидов-экскурсоводов и уже приступили к официальной работе по новой специальности.

Официальная презентация маршрута прошла 2 августа на улице Арбат. Первыми участниками стали свыше 100 горожан старшего поколения, которые отметили оригинальный формат экскурсии.

"После экскурсии взглянула на свой любимый Арбат иначе. Экскурсоводы потрясающие! Рассказывают интересно, неспешно, каждая тематическая остановка глубоко погружает в прошлое, ощущения невероятные. Нравится, что центральная тема – это долголетие", – рассказала одна из участниц "Московского долголетия" Светлана Петренко.

Познакомиться с новым маршрутом поподробнее москвичи смогут на тематической экспозиции проекта "Московское долголетие" на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе, где на беговой дорожке посетители смогут совершить виртуальную прогулку.

С начала лета столичные инфоцентры для туристов посетили 87 тысяч человек. Среди них были как туристы из российских регионов, так и путешественники из других стран. В этих центрах гости столицы могут подобрать экскурсии, узнать о концертах и выставках в Москве.

Кроме того, десятки экскурсий проведут в рамках столичного фестиваля "Портал 2030–2050" на территории инновационного центра "Сколково". К примеру, 20, 24 и 25 августа, а также 3, 5 и 6 сентября здесь можно будет выпить кофе, приготовленный роботом, поиграть с механической собакой российского производства, узнать устройство умных машин и увидеть их в работе.