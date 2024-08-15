Десятки экскурсий подготовлены для москвичей на фестивале "Портал 2030–2050"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Десятки экскурсий проведут в рамках столичного фестиваля "Портал 2030–2050" на территории инновационного центра "Сколково", пишет пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Для москвичей и туристов подготовили семь маршрутов, демонстрирующих разные технологические разработки", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

17, 18, 20, 24 и 25 августа, а также 3, 5 и 6 сентября здесь можно будет выпить кофе, приготовленный роботом, поиграть с механической собакой российского производства, узнать устройство умных машин и увидеть их в работе.

17–19, 20, 21, 24, 25, 29 августа и 3, 5 и 6 сентября эксперты проведут прогулки для школьников, посвященные профориентации. Третий вид экскурсий предложит гостям проверить тренажеры виртуальной реальности для производственных, строительных и промышленных предприятий. Эти установки созданы для развития культуры безопасности. Эти встречи пройдут 30 августа и 6 сентября.

Также организаторы четвертого маршрута 17–19, 21, 24, 25 августа и 4 сентября сделают акцент на тех разработках, которые помогают спасать жизни людей. Также 30 августа горожан приглашают в испытательно-лабораторный комплекс центра "Сколково", там взрослых и детей познакомят с процессами создания, моделирования и испытания инновационных материалов и конструкций.

19 и 21 августа, а в сентябре – 4, 5 и 6 – все желающие узнают о решениях на базе искусственного интеллекта для автоматизации умных домов и зданий. С 16 по 18, 21, 24, 25, 29 августа и 5 сентября участникам презентуют космические разработки. Москвичи и гости смогут узнать о квантовых вычислениях, а также о современной сети внеземных станций.

Арт-инсталляция появилась ранее в "Сколково". На большом пруду установили почти девятиметровый ноутбук, который представляет уникальный IT-проект, при помощи которого пользователи из любого уголка России могут совершить виртуальную прогулку по 3D-копии ВДНХ.

