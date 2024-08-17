Сергунина: 87 тысяч человек посетили инфоцентры для туристов в Москве с начала лета

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С начала лета столичные инфоцентры для туристов посетили 87 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди них были как туристы из российских регионов, так и путешественники из других стран. По словам заммэра, в этих центрах гости столицы могут подобрать экскурсии, узнать о концертах и выставках в Москве.

Больше всего туристы интересовались детским отдыхом и речными прогулками. Внимание также привлек фестиваль "Усадьбы Москвы", который проводится на 40 площадках по всему городу.

С января по май 2024 года туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы посетили почти 250 тысяч человек, включая туристов из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмират и Саудовской Аравии.

Сотрудники ТИЦ помогают не только записаться на бесплатные экскурсии и рекомендуют городские сервисы, но и могут спланировать отпуск, а также ответить на вопросы о расположении тех или иных достопримечательностей.

Здесь же можно зарядить телефон, получить карманные карты для навигации по столице, а также тематические брошюры. В частности, специалисты с начала года организовали уже свыше 100 познавательных прогулок, к которым присоединились свыше тысячи человек.