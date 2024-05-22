Почти 250 тысяч человек посетили столичные ТИЦ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 250 тысяч человек в период с января по май 2024 года посетили туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Это путешественники из регионов России и других стран, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию", – объяснила она.

По информации заммэра, чаще всего гости города интересовались событийными мероприятиями, семейным отдыхом и маршрутами по Москве-реке. Также иностранцы спрашивают про русские традиции, сувениры и заведения с национальной кухней, указала она.

Сотрудники ТИЦ, по словам Сергуниной, помогают не только записаться на бесплатные экскурсии и рекомендуют городские сервисы, но и могут спланировать отпуск, а также ответить на вопросы о расположении тех или иных достопримечательностей.

Здесь же можно зарядить телефон, получить карманные карты для навигации по столице, а также тематические брошюры. В частности, специалисты с начала года организовали уже свыше 100 познавательных прогулок, к которым присоединились свыше тысячи человек.

ТИЦ можно найти возле популярных туристических мест – от парка развлечений "Остров мечты" до речных вокзалов и Тверской площади. До этого, напомнила заммэра, Сергей Собянин представил программу по развитию туризма города до 2030 года.

"Она предполагает увеличение турпотока в столицу до 52 миллионов человек и рост поступлений в бюджет до 500 миллиардов рублей", – рассказала она.

Так, в Москве продолжается проведение фестивалей "Московские сезоны", а также проекты "Московское чаепитие", "Московский завтрак" и "Усадьбы Москвы", а для бизнес-гостей предполагается расширение различных тематических конференций и форумов.

В частности, добавила заммэра, на ВДНХ построят конгрессно-выставочный комплекс мирового уровня, а для учеников на базе технопарков и кампусов вузов организуют лагерь "Город открытий".

До этого мэр города указывал, что только за майские праздники Москву посетили 2,2 миллиона туристов. 90% из них, по его словам, приехали из разных регионов страны. Больше всего из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани.

