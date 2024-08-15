В Москве пройдут бесплатные экскурсии в центры ментального здоровья

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" жители столицы могут посетить бесплатные экскурсии в центры ментального здоровья, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что на форуме-фестивале в Гостинном Дворе рассказывают о самых инновационных решениях во всех отраслях социальной сферы города. Познакомиться с ними можно не только там, но и посетив открытые экскурсии. Такая возможность будет у москвичей в августе и сентябре.

Помимо центров ментального здоровья, свои двери откроют Дворец пионеров, центры московского долголетия, школы после капитального ремонта, флагманский центр имени Пирогова и другие объекты соцсферы. Горожане смогут изнутри посмотреть на работу этих соцучреждений.

По словам Раковой, наиболее популярны сейчас экскурсии в недавно открывшиеся центры ментального здоровья. Там можно увидеть зоны психологической разгрузки, познакомиться с методами инструментальной терапии, посмотреть или даже узнать на своем опыте, как работают аппараты биологической обратной связи, свето- и гипоксиотерапии, а также как проходят сеансы с применением технологий виртуальной реальности.

С 13 августа по 5 сентября свои двери открывают два столичных центра ментального здоровья. Попасть туда на экскурсию можно каждый вторник и четверг в 11:00 и 15:00. Посетить центр женского здоровья горожане смогут 29 августа и 5 сентября в 12:00.

Экскурсии во Дворце пионеров пройдут 17 и 31 августа, а также 7 сентября в 12:00 и 14:00. В Центры московского долголетия можно попасть на экскурсию в 11:00 с понедельника по субботу с 13 августа по 7 сентября. Кадровый центр Депздрава открыт к посещению по понедельникам, 19, 26 августа и 2 сентября, в 10:00 и 12:00.

В Центр "Профессии будущего" можно попасть 15, 22 и 29 августа, а также 2, 4 и 6 сентября. Единый центр поддержки можно посетить в 10:00 21, 28 августа и 4 сентября.

Все экскурсии бесплатные, перед визитом необходимо зарегистрироваться на сайте форума-фестиваля в специальном разделе экскурсии. Количество мест ограниченно.

Москвичей также пригласили посетить музыкально-поэтическую программу "Шестидесятники. Поэзия и музыка", которая также состоится в рамках форума-фестиваля. Концерт пройдет в Гостином Дворе 17 августа.

Посетители смогут послушать стихи и песни Роберта Рождественского, а также его современников. Перед гостями выступят артист театра и кино Евгений Волков, певец Владислав Косарев и другие исполнители.

