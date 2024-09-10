Более 50 видов тренировок доступно в центрах московского долголетия

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для горожан пожилого возраста в центрах московского долголетия доступно более 50 видов тренировок и порядка семи тысяч спортивных групп. Занятия проводятся по разным направлениям – от зарядки или пробежки до северной ходьбы и футбола, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Присоединиться к тренировкам можно как с профессиональными преподавателями на городских площадках, так и центрах московского долголетия, в которых открыты тренажерные и спортивные залы. Помещения оборудованы различным инвентарем, среди которого эллипсы, беговые дорожки, велотренажеры, шведская стенка, гантели и коврики для йоги. Там же проходят групповые и индивидуальные тренировки, занятия йогой, фитнесом и зумбой.

Руководитель центра московского долголетия "Выхино" Елена Гордеева отметила, что в центрах есть все необходимое для тренировок. Москвичи объединяются в группы по интересам, вместе ходят на зарядки и постоянно находятся в движении. Новым участникам помогают освоить тренажеры, а более опытным – организовать тренировки и подобрать удобное расписание, уточнила она.

Каждое утро в центрах московского долголетия начинается с легкой зарядки. Также востребованы фитнес, йога, танцевальная, суставная, дыхательная и пальчиковая гимнастика.

Например, участники клуба по дыхательной гимнастике в районе Царицыно почти ежедневно делают упражнения, укрепляющие дыхательную и сердечно-сосудистую систему. А в центре московского долголетия "Бибирево" жители не только выполняют упражнения, но и проводят отдельные встречи. На них они обсуждают вопросы правильного питания, поддержания физической активности и режима дня.

Участник центра московского долголетия "Марьина Роща" Сергей Иванов рассказал, что как любитель фитнеса и функциональных тренировок он занимается на кардиотренажерах. Также для жителей доступны беговая дорожка, гребной и велотренажеры, указал он.

В центре "Красносельский" жители занимаются партерной гимнастикой – комплекс упражнений, которые выполняются сидя или лежа на спине. Целью таких занятия является укрепление мышц и корректировка осанки.

Ранее сообщалось, что в центрах московского долголетия запустили еженедельные творческие вечера. На них москвичи изучают классическую музыку, смотрят фильмы и проводят встречи бардовских клубов. Всего в столице организованы примерно 170 групп, в которых жители занимаются музыкальной или кинематографической деятельностью. У каждого центра своя досуговая программа, которую утвердили сами участники.