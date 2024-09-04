Участники "Московского долголетия" посетили Московский зоопарк

Фото: Маргарита Севьянц

Более 20 участников проекта "Московское долголетие" посетили Московский зоопарк. Там для них провели экскурсию и занятие "От зверинца к зоопарку" в рамках курса "Экология жизни".

Перед экскурсией москвичей старшего поколения встретила генеральный директор Московского зоосада Светлана Акулова.

"Наблюдение за животными и знакомство с их особенностями – на мой взгляд, один из самых приятных видов досуга. Он не только доставляет приятные эмоции, но также обеспечивает комфортную прогулку – а мы знаем требования врачей относительно физической активности – и способствует профилактике возрастных изменений работы мозга, что важно в любом возрасте", – сказала Акулова.

Во время экскурсии москвичи от центра долголетия "Хорошёво-Мнёвники" посетили несколько павильонов зоосада, а также понаблюдали за животными в самых популярных вольерах. Экскурсовод поведал участникам о программе обогащения среды зоопарка, особенностях содержания животных и истории создания вольера для хищных птиц.

Ранее Москва онлайн транслировала модный показ "Московского долголетия" в рамках "Москвы 2030". В рамках шоу было показано пять авторских коллекций. Наставниками участников выступили российские дизайнеры Леонид Алексеев, Игорь Гуляев, Денис Еремкин, Ксения Новикова и Вадим Мерлис.