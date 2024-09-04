Депутат МГД Мельникова: кулинарные клубы в центрах долголетия сближают горожан

Фото: Тимофей Мелентьев

Более 100 кулинарных клубов по всему городу организовали посетители центров московского долголетия. В ближайшее время планируется расширить сеть центров, открыв филиалы в каждом районе столицы, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Проект "Московское долголетие" предлагает своим участникам сотни разнообразных активностей – от посещения экскурсий и обучения живописи до освоения новых профессий и занятий физкультурой. Однако именно участие в кулинарных клубах – совместное приготовление блюд с последующей дегустацией и общением за одним столом, позволяет людям старшего возраста быстрее сблизиться и подружиться с новыми знакомыми", – считает Мельникова.

Она рассказала, что в Южном округе столицы популярностью пользуются клубы "Здоровое питание" в Нагорном районе и "ЗОЖ-рецепты" в Нагатино-Садовниках. По ее словам, уже в этом году центры московского долголетия откроются во всех районах города, поэтому у жителей появится возможность становиться участниками кулинарных клубов по месту жительства.

"Всего за 5 лет команде мэра Москвы удалось создать крупнейшую в мире сеть бесплатных клубных пространств для людей старшего возраста. Здесь укрепляют здоровье, занимаются творчеством, находят друзей и единомышленников более 570 тысяч горожан", – отметила Мельникова.

В конце августа были выбраны два финалиста гастрономического конкурса форума-фестиваля "Москва 2030". Однако имена победителей прозвучат в День города, 8 сентября.

При этом самыми востребованными блюдами у гостей стали дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба, а также перепечи с фермерским сыром и зеленым луком. На второй неделе фестиваля их раскупили около 3 тысяч и свыше 1,6 тысячи раз соответственно.