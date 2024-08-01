Спасатель Максим Джетыгенов посетил проект "Политкухня"

Фото: Максим Сильянов

Гостем проекта "Политкухня" 1 августа стал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, передает Агентство "Москва".

"Поговорили о профессиональном и о личном, обсудили последние городские новости и обменялись идеями о том, какие изменения необходимы столице, чтобы сделать ее еще более комфортным и уютным городом. Я всегда радуюсь, когда встречаю неравнодушных людей. Участники "Политкухни" – как раз из таких. У них много идей и свой взгляд на будущее Москвы. Уверен, что некоторые их идеи как минимум можно будет обсудить и реализовать в рамках добровольческих и общественных проектов", – поделился Максим Джетыгенов по итогам встречи.

Он рассказал собравшимся о своем опыте участия в волонтерских проектах, о равнозначности профессиональной и общественной работы, а также о своих взглядах и идеях на развитие Центрального округа Москвы.

"Политкухня" – одно из направлений проекта "Студенческие парламентские клубы". Во время мероприятия участники в неформальной обстановке общаются с общественно значимыми деятелями столицы и лидерами общественного мнения. При этом формат проекта – кулинарное ток-шоу: все вместе с гостем готовят несколько блюд и обсуждают актуальные вопросы повестки городской жизни.

В этот раз на "Политкухне" приготовили салат из баклажанов и помидоров в азиатском стиле и филе цыпленка том ям с жасминовым рисом. Во время приготовления блюд активисты студенческих парламентских клубов задали вопросы о работе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, об общественной деятельности Максима Джетыгенова и о его проектах в области сохранения культурного наследия Москвы.

Ранее со студентами – участниками молодежного проекта "Политкухня" встретилась директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова. Она обозначила направления, которым, по ее мнению, необходимо уделить внимание. Борисова добавила, что много лет своей работы посвящает этим темам – социальным вопросам, которые, по ее словам, "так или иначе на повседневной составляющей затрагивают любую сферу нашей деятельности".

