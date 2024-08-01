Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 19:24

Город

Спасатель Максим Джетыгенов посетил проект "Политкухня"

Фото: Максим Сильянов

Гостем проекта "Политкухня" 1 августа стал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, передает Агентство "Москва".

"Поговорили о профессиональном и о личном, обсудили последние городские новости и обменялись идеями о том, какие изменения необходимы столице, чтобы сделать ее еще более комфортным и уютным городом. Я всегда радуюсь, когда встречаю неравнодушных людей. Участники "Политкухни" – как раз из таких. У них много идей и свой взгляд на будущее Москвы. Уверен, что некоторые их идеи как минимум можно будет обсудить и реализовать в рамках добровольческих и общественных проектов", – поделился Максим Джетыгенов по итогам встречи.

Он рассказал собравшимся о своем опыте участия в волонтерских проектах, о равнозначности профессиональной и общественной работы, а также о своих взглядах и идеях на развитие Центрального округа Москвы.

"Политкухня" – одно из направлений проекта "Студенческие парламентские клубы". Во время мероприятия участники в неформальной обстановке общаются с общественно значимыми деятелями столицы и лидерами общественного мнения. При этом формат проекта – кулинарное ток-шоу: все вместе с гостем готовят несколько блюд и обсуждают актуальные вопросы повестки городской жизни.

В этот раз на "Политкухне" приготовили салат из баклажанов и помидоров в азиатском стиле и филе цыпленка том ям с жасминовым рисом. Во время приготовления блюд активисты студенческих парламентских клубов задали вопросы о работе Всероссийского студенческого корпуса спасателей, об общественной деятельности Максима Джетыгенова и о его проектах в области сохранения культурного наследия Москвы.

Ранее со студентами – участниками молодежного проекта "Политкухня" встретилась директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова. Она обозначила направления, которым, по ее мнению, необходимо уделить внимание. Борисова добавила, что много лет своей работы посвящает этим темам – социальным вопросам, которые, по ее словам, "так или иначе на повседневной составляющей затрагивают любую сферу нашей деятельности".

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика