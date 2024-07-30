Екатерина Раззакова поддержала участников экодесанта в Обручевском районе

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ГБУ "Мосволонтер" провело на юго-западе столицы акцию "Экодесант", в рамках которой по просьбам местных жителей прошел субботник в лесопарковой зоне в Обручевском районе у реки Самородинки, правого притока реки Очаковки, сообщает Агентство "Москва".

"Летом здесь много отдыхающих, люди приходят всей семьей. К сожалению, далеко не все за собой убирают. Когда люди видят, что кто-то до них здесь оставил после себя мусор, им кажется, что от одного пакета или бутылки большого время не будет. Это не так, вред очень большой. Так и появляются свалки", – объяснила руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова.

Она поддержала проведение акции "Экодесант".

"Считаю, что даже одна такая уборка может изменить отношение людей к этому месту. Лес на реке Самородинки – одно из любимых мест отдыха жителей района, и очень радует то, что сейчас здесь навели чистоту и порядок", – отметила Раззакова.

По ее мнению, подобные акции помогают сохранить для будущих поколений природные заказники столицы, а также расширить ряды волонтерского движения.

В предыдущий раз такой субботник прошел 13 июля в пойме реки Котловки. Теперь к инициативе "Мосволонтера", помимо жителей, присоединились студенты РУДН, члены Молодежного парламента ЮЗАО, а также три депутата Совета депутатов муниципального округа Обручевский – Зинаида Буфетова, Василий Сметлев и Андрей Копейкин.

Ранее москвичи попросили благоустроить пустырь на улице Лавочкина, где ранее располагались незаконные постройки. Горожане создали инициативную группу, встреча которой состоялась в Головинском районе. На месте будущего благоустройства энтузиасты обсуждали, каким оно будет.

Как отметила член инициативной группы, глава муниципального округа Головинский Елена Борисова, идея привести в порядок пустырь принадлежит члену Общественного совета САО Москвы Милене Авимской. К ней обратились люди, недовольные запустением.

