Фото: Агентство "Москва"/Егор Гусев

Москвичи просят благоустроить пустырь на улице Лавочкина, где ранее располагались незаконные постройки. Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва".

Незаконные постройки – гаражи – устранили в ноябре 2023 года. На освободившейся территории образовалась стихийная парковка. Также это место используют для незаконного свала строительных отходов. Оба способа использования освободившейся площади не по душе местным жителям. Они хотят, чтобы пространство радовало глаз и было действительно полезным.

Горожане создали инициативную группу, встреча которой состоялась сегодня в Головинском районе. На месте будущего благоустройства энтузиасты обсуждали, каким оно будет. Мнения расходятся: одни хотят видеть там ярмарку выходного дня, другие – детский городок, третьи – спортивную площадку.

Как отметила член инициативной группы, глава муниципального округа Головинский Елена Борисова, идея привести в порядок пустырь принадлежит члену Общественного совета САО Москвы Милене Авимской. К ней обратились люди, недовольные запустением.

"Благодаря деликатной работе с людьми Милене Юрьевне удалось объединить недовольных в сплоченную команду активистов. Все мы радеем за наш город, и цель у нас общая – чтобы он становился лучше и красивее. Следующий наш шаг – это опрос, который мы проведем для того, чтобы прийти к единому мнению о том, как преобразить эту территорию", – отметила Борисова.

В свою очередь, Милена Авимская подчеркнула, что мнение жителей района – главный приоритет. Опрос жителей района стартует уже в ближайшее время.

Ранее Авимская предложила создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы. Он объединит в себе черты героев разных исторических событий: это участники Великой Отечественной войны, событий в Афганистане и Чечне, а также участники специальной военной операции.