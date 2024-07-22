Памятник защитникам Отечества может появиться на севере Москвы

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Директор Центрального академического театра Российской армии, член Общественного совета САО Москвы Милена Авимская предложила создать памятник защитникам Отечества на севере Москвы, сообщает Агентство "Москва".

"Установить памятник просят жители. По их словам, на территории районов Головинского, Западное Дегунино, Левобережного и Ховрино не хватает мемориалов, где москвичи могли бы почтить память уроженцев Северного административного округа столицы, которые отдали жизни, защищая Родину", – сказала Авимская.

По задумке, памятник должен стать собирательным образом защитника Отечества. Он объединит в себе черты героев разных исторических событий: это участники Великой Отечественной войны, событий в Афганистане и Чечне, а также участники специальной военной операции. Авимская предложила провести опрос заинтересованных жителей на тему "Каким они видят наш памятник?". Участники опроса смогут предложить свои эскизы, которые будут использовать в дальнейшей работе.

Первая встреча межрайонной инициативной группы, в которую объединились активисты, прошла в Кронштадтском сквере. Эту локацию они рассматривают как возможное место размещения памятника. Впрочем, они планируют рассмотреть и другие варианты. Инициатива Авимской получила горячее одобрение районных советов ветеранов и патриотических сообществ САО.

Ранее глава Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов запустил опрос о возможном переносе памятника москвоведу Владимиру Гиляровскому. Сейчас скульптура расположена по адресу Столешников переулок, дом 9, строение 5. В этом же здании находится музей "Центр Гиляровского", но плотная историческая застройка затрудняет возможность увидеть памятник и найти центр. В опросе, запущенном в соцсетях, могут высказаться все желающие.