Депутат МГД Медведев будет добиваться установки мемориальной доски Герою России Чернышеву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев будет добиваться установки мемориальной доски на доме Героя России, пожарного Евгения Чернышева в Бескудниковском районе, передает Агентство "Москва".

"Я знал Евгения лично. Это был человек большого мужества, пример для многих. Когда мы познакомились, я еще работал в программе "Дорожный патруль" и выезжал на разные ЧП по Москве. Евгений всегда был лидером, стремился оказаться на месте пожара раньше всех, а еще очень любил свой город. Сейчас надо понять, какие есть юридические основания для установки доски. Это важно для его семьи, это важно для района, попробуем понять, каким образом правильно действовать, чтобы реализовать", – сказал Медведев.

С инициативой установить мемориальную доску в честь пожарного выступили активисты Бескудниковского района. На счету Чернышева более 250 крупных пожаров, десятки спасенных жизней.

20 марта 2010 года на севере Москвы в бизнес-центре по адресу улица 2-я Хуторская, дом 38 произошел пожар. Евгений лично вывел на улицу группу людей, а затем вернулся в здание. По рации Чернышев сообщил, что у него заканчивается кислород в дыхательном аппарате. А потом в помещении, где он находился, обрушилась кровля. Пожарный погиб под обломками. Чернышеву присвоено звание Героя РФ.

Ранее координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Москвы, участник ветеранского движения подразделений спецназа Росгвардии Александр Лиханов поддержал предложение установить в парке "Сосенки" стелу "Поколение победителей" – "народный" памятный знак, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В поддержку проекта на сегодняшний день собрано более 200 подписей жителей района Царицыно.