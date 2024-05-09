В столице реставрируют более 100 памятников, посвященных участникам ВОВ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице идет реставрация более 100 захоронений героев Советского Союза, памятников и произведений монументально-декоративного искусства, посвященных событиям военных лет и их участникам, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в городе свыше 400 таких объектов. Сейчас на 16 монументах идут работы, которые начались в 2023 году. Среди них – обелиск "Победа в Великой Отечественной войне" на Мироновской улице, памятник "Погибшим воинам посвящается" на Авиационной улице, обелиск рабочим завода "СВАРЗ" у Вечного огня на улице Матросская Тишина и бюст советского военачальника Ивана Панфилова на Лосиноостровской улице.

Также в прошлом году отреставрировали 30 захоронений героев Советского Союза, а в ближайшее время восстановят еще 89 на территории Кунцевского кладбища.

В 2024 году стартует реставрация еще двух монументов: памятника воспитанникам московских специальных артиллерийских школ, проявившим мужество и героизм в Великой Отечественной войне, и монумента на Пречистенке.

Кроме того, специалисты восстановят памятник защитникам Москвы на Ленинградском шоссе, где под бронзовым венком покоится прах сотен советских воинов. В этом году начнется разработка проекта реставрации памятника маршалу Федору Толбухину на Самотечной улице.

"Великая Отечественная война оставила свой отпечаток на каждой семье нашей страны. У многих прадеды ушли на фронт, бабушки работали в тылу, а родители участвовали в устранении последствий войны. Сегодня же наша задача – хранить память о подвиге советского народа и передавать ее подрастающим поколениям", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в связи с этим город уделяет особое внимание сохранению монументов, посвященных героизму наших предков в 1941–1945 годах.

Ко Дню Победы в парках по всей Москве организовали более 270 культурных событий. Гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами. В московских парках организовали выставки, посвященные подвигу героев ВОВ.

Кроме того, в честь праздника Москву украсили свыше четырех тысяч декоративных элементов. Основным цветом для оформления города стал цвет знамени Победы – красный. Например,"Звезду Победы" высотой в 14 метров и ансамбль из флагов установили на Лубянской площади, а на Поклонной горе – стелу из 16 экранов, где показывают портреты героев военного времени.