Координатор "Безопасной столицы" Лиханов поддержал установку в "Сосенках" памятного знака

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Координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Москвы, участник ветеранского движения подразделений спецназа Росгвардии Александр Лиханов получил от представителей совета ветеранов района Царицыно предложение установить в парке "Сосенки" стелу "Поколение победителей" – "народный" памятный знак, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Многие жители Царицына хотят поучаствовать в создании нового памятного знака "Поколение победителей". Быть причастными к сохранению исторической памяти важно и старшему поколению, и школьникам. Хочется дать им возможность максимально проявить себя в создании этого "народного" памятника, выражая таким образом свою любовь к Родине", – отметил Александр Лиханов.

По его словам, в поддержку проекта на сегодняшний день собрано более 200 подписей жителей района. Для его детальной проработки в июле будет создана рабочая группа. Помимо инициативной группы и представителей управы района, в нее войдут местные краеведы. Также для жителей района будет объявлен конкурс на лучший эскиз проекта памятного знака.

Лиханов назвал эту инициативу примером того, что жителям района Царицыно важно беречь память о героях, которая хранится в каждой семье. Он добавил, что "Сосенки" – уютный парк с современной инфраструктурой, памятник природы. На территории парка установлен памятный камень "В честь защитников Отечества", к которому приходят поклониться герои, подарившие миру в 1945 году победу над фашизмом. В июне ветераны Нагатинского Затона объявили о создании "Книги памяти" о тружениках Московского судостроительного и судоремонтного завода. Они пишут ее вместе с активными жителями района.

Ранее в Москве открыли мемориальную доску министру легкой промышленности СССР, Герою Социалистического Труда Николаю Тарасову. Она появилась на здании на Ростовской набережной, где жил Тарасов жил с 1964 по 2010 год.

Благодаря усилиям министра легкой промышленности СССР осуществлено техническое перевооружение и реконструкция крупных столичных предприятий легкой промышленности, а также московских швейных и трикотажных фабрик.

