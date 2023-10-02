В Черемушках открыли мемориальную доску почетному гражданину Москвы Борису Уткину

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столичном районе Черемушки открыли мемориальную доску, посвященную ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Москвы Борису Уткину. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

"Мемориальная доска появилась на доме, где Борис Павлович прожил больше 30 лет. На ней он изображен в парадной военной форме, читающим книгу", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Уточняется, что доску разместили на фасаде дома 60, корпуса 2, по Новочеремушкинской улице. Там Уткин жил с 1989 по 2023 год.

Емельянов подчеркнул, что Уткин почти всю жизнь находился на военной службе, а когда ушел в запас, занимался наукой и общественной деятельностью.

Борис Уткин родился в 1923 году в подмосковном селе Петровском. В 1941 году сразу после окончания школы он ушел на войну. Сначала служил в Москве, а затем был направлен под Волоколамск, участвовал в Сталинградской битве, Корсунь-Шевченковской, Карпатской и других операциях, освобождал Венгрию и Австрию.

За годы службы Уткин удостоился ряда высоких госнаград, в том числе ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, "За оборону Москвы" и других. В феврале этого года Сергей Собянин вручил ветерану знак "Почетный гражданин города Москвы".

В июне текущего года Уткин скончался на 101-м году жизни. Его похоронили на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества".

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Москве планируется привести в порядок почти 60 памятников, посвященных истории и героям Великой Отечественной войны. Монументы расчистят и промоют специальными средствами, устранят сколы и восстановят утраченные элементы, укрепят межблочные швы.

