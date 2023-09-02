В Луганске торжественно открыли памятник защитникам Донбасса

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В Луганске торжественно открылся мемориальный комплекс Защитников Донбасса, созданный Российским военно-историческим обществом. Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии открытия мемориала принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и ВРИО главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Мы открываем особенный памятник, каждый, кто знает историю Донбасса, историю России, понимает, почему это особое место. Потому что подвиг шахтеров Донбасса в далеком 41-м году, которые встали на защиту нашей Родины, своей жизнью защитили нашу страну от фашистской нечисти и этот же подвиг повторили их внуки и правнуки через почти 80 лет в 14-м году", – заявил Сергей Кириенко.

Отмечается, что мемориал был создан по прямому поручению российского президента Владимира Путина. После открытия мемориального комплекса собравшиеся почтили память героев, погибших при защите Донбасса, и возложили цветы.

Ранее сообщалось, что в австрийском городе Эбенфурт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма.