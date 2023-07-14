В австрийском Эбенфурте восстановили оскверненное вандалами советское захоронение

Фото: vk.com/посольство России в Австрии

В австрийском городе Эбенфурт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма. Об этом сообщило посольство РФ в Вене на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Во взаимодействии МВД Австрии и земельных властей Нижней Австрии последствия осквернения к настоящему моменту устранены, монументу возвращен первоначальный вид", – говорится в сообщении.

В дипмиссии указали, что власти страны соблюли положения Государственного договора о восстановлении независимой Австрии 1955 года, в связи с чем выразили австрийскому руководству признательность.

О повреждении вандалами барельефа памятника в Эбенфурте стало известно в начале мая этого года. В связи со случившимся российское посольство направляло ноту протеста в австрийский МИД.

