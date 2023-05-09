Фото: телеграм-канал "Посольство в Австрии"

Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбензее в Австрии, сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вене.

Уточняется, что неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Австрии от нацизма. Дипмиссия заявила, что направит ноту протеста в австрийский МИД.

Ранее российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.