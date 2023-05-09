Российскому послу не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве

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Российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По их словам, агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.

В апреле российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам посла РФ Сергея Андреева, польские власти применили силовые действия.

Позже все сотрудники школы покинули здание. Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш отмечал, что работники учебного заведения переехали на другой объект российского диппредставительства в Варшаве. Он добавил, что польские власти позволили сотрудникам школы вывезти имущество в течение семи дней.

В МИД РФ заявляли, что вторжение в школу при посольстве РФ повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы. Министерство добавило, что Москва видит в действиях Варшавы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

